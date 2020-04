Calciomercato Inter, nuovo ‘rinforzo’ per Conte | Firma in arrivo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un giovane talento belga pronto ad approdare nella squadra guidata da Antonio Conte

L’emergenza coronavirus e la conseguente crisi economica non frena le strategie dell’Inter in ottica calciomercato. La dirigenza nerazzurra è infatti al lavoro per cercare di ‘accontentare’ il più possibile Antonio Conte rinforzando una rosa già comunque competitiva. Nella prossima sessione gli obiettivi importanti saranno essenzialmente due: un laterale mancino e un centrocampista di spessore internazionale bravo a inserirsi in zona gol. Tre, ovviamente, nel caso di cessione di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, un talento per Conte: le ultime

Il primo ‘innesto’ per Conte, in attesa dei big, sarà però un grande talento della Primavera allenata da mister Madonna. Si tratta di Tibo Persyn, 18enne belga approdato nella Milan nerazzurra due estati fa. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ nei piani del club di viale della Liberazione c’è il suo inserimento in prima squadra nel prossimo ritiro pre-campionato. A testare l’esterno/trequartista classe 2002, la stessa di Sebastiano Esposito, sarà naturalmente lo stesso tecnico interista.

Stando sempre alla ‘rosea’, Persyn a breve firmerà con l’Inter un nuovo contratto di quattro anni. L’attuale scade nel giugno 2021.

