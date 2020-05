L’annuncio: ”Lautaro via? Immobile ideale per sostituirlo”

L’annuncio: ”Lautaro via? Immobile ideale per sostituirlo”

A ‘Sportmediaset’, Fabio Galante ha parlato della possibile cessione di Lautaro e di chi potrebbe sostituirlo degnamente: “Secondo me l’Inter non può permettersi di vendere uno come Lautaro, è fortissimo e va tenuto stretto. Chi potrebbe sostituirlo? Credo che Immobile sia il partner perfetto per Lukaku. Aubameyang? Altro top player, è un giocatore straordinario da 200 gol in carriera” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”