Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul prossimo vice di Handanovic nonchè sul suo possibile erede. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo

A meno di sorprese, da non escludere del tutto Samir Handanovic sarà il portiere titolare dell’Inter anche nella prossima stagione. Lo sloveno, capitano della squadra di Conte da poco più di un anno, dovrebbe peraltro rinnovare fino al giugno 2022 il suo contratto attualmente in scadenza nel 2021. A cambiare sarà sicuramente il suo vice: Padelli dovrebbe rinnovare retrocedendo al ruolo di terzo, con il conseguente addio di Berni che invece andrà via a costo zero. In rialzo le quotazioni di Radu, già di proprietà dei nerazzurri, ma occhio a Sepe del Parma – dove il rumeno si è trasferito a gennaio – e a Silvestri del Verona. Più indietro i candidati stranieri, Musso compreso: l’argentino dell’Udinese, valutato sui 20-25 milioni di euro, non vorrebbe fare la riserva.

Calciomercato Inter, un basco per il post Handanovic: le ultime

Alex Meret, lo stesso Musso, Onana e non solo: stando a ‘fichajes.net’, per l’eredità di Handanovic la dirigenza di viale della Liberazione tiene in considerazione anche Unai Simon. Si tratta di un talentuoso portiere di soli 23 anni in forza all’Athletic Bilbao e punto fermo della Spagna Under 21. Il basco sembra destinato a seguire le importanti orme dei suoi predecessori de Gea e Kepa, per questo ha già una valutazione molto alta: circa 50 milioni di euro, che poi è la cifra della clausola presente nel suo contratto in scadenza nel giugno 2023.

I ‘Rojiblancos sono per giunta intenzionati a blindarlo con un nuovo accordo e una clausola ancora più alta. Insomma, Simon è un obiettivo complicatissimo da raggiungere.

