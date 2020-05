Pellegrini: “Con Dzeko l’estate scorsa ho parlato più che con mia moglie incinta”

Inter, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha ammesso di essere stato l’artefice del mancato trasferimento di Edin Dzeko alla corte di Antonio Conte.

INTER PELLEGRINI-DZEKO RETROSCENA/ Doveva essere uno dei colpi di mercato dell‘Inter nella scorsa estate, ma alla fine decise di restare nel suo club. Uno degli artefici di quella decisione è stato un suo compagno di squadra, che ai microfoni di Sky Sport ha voluto dare alcuni particolari riguardanti quell’episodio. Queste le rivelazioni di Lorenzo Pellegrini, sulla trattativa tra la società nerazzurra ed Edin Dzeko: “Con Edin l’estate scorsa ho parlato più che con mia moglie incinta, ci siamo visti spesso fuori dal campo e ho fatto di tutto per convincerlo a rinnovare e a restare”. Il centrocampista nella squadra giallo-rossa è molto considerato e viene indicato come uno dei prossimi capitani, ed erede proprio del giocatore bosniaco, anche da parte dell’allenatore Fonseca.

Su questa ipotesi, il centrocampista è già felice solo per l’inserimento tra i candidati e ha spiegato: “Con il mister Fonseca ho un ottimo rapporto, sentirglielo dire mi rende molto orgoglioso, così come lo sono di far parte di questa società”.