Allenamenti: dal 5 maggio riprendono ma con cautela e frazionati

Inter, ricominciano gli allenamenti per le squadre della nostra serie A. Le direttive consentono però solo una preparazione a ranghi di 3-4 giocatori al massimo frazionati e divisi

INTER ALLENAMENTI AGGIORNAMENTO/ Negli anni 70 Adriano Pappalardo spopolava con la canzone ‘Ricominciamo‘, con quel verbo urlato a squarciagola. Finalmente anche la nostra serie A, forse, comincia a vedere uno spiraglio per dire forte questa parola. Da martedì 5 maggio le squadre del nostro campionato potranno riprendere gli allenamenti e quindi anche i calciatori dell’Inter torneranno ad Appiano Gentile, con sedute individuali nel rispetto della direttiva. Per mantenere il distanziamento sociale, sarà possibile utilizzare soltanto i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi frazionati di 3-4 giocatori, naturalmente controllati almeno minimamente da un servizio sanitario e tecnico, che dovrebbe essere svolto da un preparatore atletico e un medico. Gli stranieri della squadra nerazzurra sono rientrati tutti dall’estero e l’ultimo ad essere disponibile, da lunedì 4 maggio, dopo il periodo di quarantena ai domiciliari dal suo ritorno dal Cile, sarà Alexis Sanchez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, successore Handanovic | Nuovo candidato

In ogni caso, non sarà semplice per Antonio Conte poter preparare la squadra a schemi e tattiche, visto che gli allenamenti non prevedono partitelle, che potranno servire sicuramente per riportare la rosa nella forma migliore possibile, ma non certo per preparare maniacalmente, come piace al tecnico pugliese, la partita.