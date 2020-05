Inter, salta la ripresa degli allenamenti | Ecco il motivo

Le ultime news Inter si concentrano sulla ripresa degli allenamenti della squadra di Conte che non potrà avvenire nella giornata di domani

Nessuna ripresa nella giornata di martedì. Secondo le ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, domani nessun giocatore dell’Inter varcherà i cancelli del Suning Training Centre. Questo perché prima della ripartenza, stando alle linee guida dettate dal Governo, i calciatori dovranno prima sottoporsi a un esame clinico e poi al tampone per verificare se affetti o meno dal coronavirus. E’ impossibile, quindi, che il tutto possa concluso in poche ore. Se tutto filerà per il verso giusto, la formazione allenata da Antonio Conte ricomincerà ad allenarsi alla Pinetina a partire di mercoledì.

