Calciomercato Inter | Presidente allo scoperto: “E’ una fake news”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Federico Chiesa e in particolare sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Federico Chiesa è ancora un obiettivo concreto dell’Inter. Anzi più fonti parlano con certezza di un nuovo tentativo dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Stavolta Marotta potrebbe mettere sul tavolo 30-40 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan, che il Cagliari sembra intenzionato a non confermare. I nerazzurri devono superare soprattutto la concorrenza della Juventus, che col ragazzo e suo papà avrebbe da tempo un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, affare Chiesa: Commisso ‘apre’ alla Juventus. E sulla proposta di rinnovo…

“Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta: ma ci sono possibilità che resti a Firenze…“. A ‘Radio Bruno’ Rocco Commisso non ha però escluso la permanenza nel club viola del classe ’97 che Conte è pronto a utilizzare sia nel ruolo di tornante che in quello di seconda punta al fianco di Lukaku. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è mutata – anche aggiunto il presidente della Fiorentina – Ci sono tanti giocatori che hanno capito le mie ambizioni e se mi daranno l’opportunità di investire credo che arriveremo dove voglio”.

Un po’ a sorpresa stavolta Commisso non ha chiuso le porte a una cessione alla Juventus: “Credo che valga come un altro club, io debbo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore per la mia azienda. Comunque su di lui non c’è solo la Juve su di lui ma anche altri club esteri”. In chiusura il numero uno dei ‘gigliati’ ha risposto a muso duro a proposito della paventata offerta (con adeguamento al rialzo dello stipendio) di prolungamento a Chiesa: “La proposta di rinnovo è una fake news, non è vero”.

