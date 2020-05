Calciomercato Inter | Lautaro ‘porta’ il nuovo Maicon: le ultime

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità dei nerazzurri di portarsi a casa grazie a Lautaro quello che in Brasile considerano l’erede di Maicon

In Spagna sono certi che alla fine Lautaro Martinez approderà al Barcellona. L’Inter fa resistenza chiedendo i soldi della clausola, ovvero 111 milioni di euro però si è messa in moto per trovare un degno sostituto dell’argentino: il preferito sembra essere Timo Werner del Lipsia. Questo per molti significa che è entrata nell’ordine delle idee di privarsi del suo numero 10, accettando una cifra più bassa nonché l’inserimento nell’operazione di una o più contropartite tecniche. Vidal a parte, una di queste potrebbe essere il terzino brasiliano Emerson Royal. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, addio all’Inter | Eriksen esce allo scoperto

Calciomercato Inter, il nuovo Maicon ‘grazie’ a Lautaro

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, adesso il il club potrebbe acquisirne la metà che appartiene al Betis (dove il ragazzo è attualmente) per una cifra che oscilla tra i 12 e i 16 milioni di euro per poi inserirlo nella trattativa Lautaro. In Brasile, il 21enne laterale destro viene considerato una sorta di erede di Maicon, uno degli eroi dell’indimenticato Triplete di cui si sta celebrando in questo periodo il decennale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, torna e resta all’Inter | Prende quota l’ipotesi clamorosa

Calciomercato Inter | L’ex Milan per Conte: i dettagli