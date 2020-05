Conte gongola: obiettivo Alaba, assalto alla stella del Bayern Monaco

Conte gongola: l’Inter vuole piazzare un grandissimo colpo in entrata. Il nome in questione è quello di Alaba del Bayern Monaco, confermato da ‘Sport1’ nelle indiscrezioni riportate qualche ora fa. Il big dei bavaresi è in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare la Baviera vista la difficile situazione per il rinnovo. Alaba è un esterno molto duttile che può agire anche da centrocampista e attualmente è insidiato anche da Chelsea e Juventus. Al momento la sua valutazione è di circa 40 milioni di euro.

