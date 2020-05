Tolisso rischia di sfumare: preme per il passaggio in Premier League

L’Inter rischia di non prendere Corentin Tolisso. Il francese del Bayern Monaco è in scadenza nel 2022 ma i bavaresi vogliono venderlo perché non sembra più rientrare nel progetto tecnico. Secondo ‘fussballtransfers.com’, l’Inter è una delle soluzioni principali anche a causa della trattativa che lega Perisic al riscatto, dunque potrebbe diventare una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri. Tuttavia, la stessa fonte rivela che Tolisso preferirebbe trasferirsi in Premier League con l’Arsenal in pole.

