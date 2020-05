Vidal: tra Pogba e Milinkovic-Savic alla fine potrebbe arrivare il cileno

Inter, il club nerazzurro sognerebbe un centrocampo con Pogba o Milinkovic-Savic. Se il francese resta una chimera e per il serbo bisogna convincere Lotito, torna in auge l’opzione Vidal giocatore molto gradito ad Antonio Conte

INTER POGBA MILINKOVIC-SAVIC E VIDAL/ In vista del prossimo calciomercato e con il campionato fermo da due mesi, in attesa forse di ripartire, le voci di mercato la fanno da padrona tra le notizie sportive. E’ risaputo che i sogni per il prossimo centrocampo dell‘Inter, siano Paul Pogba e Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda il giocatore francese, le possibilità sono veramente ridotte al lumicino, visto sia il prezzo di 100 milioni di euro richiesto dal Manchester United, sia anche l’ingaggio di 20 milioni di euro annui. Diverso il discorso per Milinkovic-Savic, anche se difficilmente Lotito lo lascerà partire se non davanti ad una proposta irrinunciabile, ma il calciatore serbo ha uno stipendio più umano. A questo punto e vista la non facile situazione, il dirigente Beppe Marotta potrebbe tornare a trattare Arturo Vidal con il Barcellona, avendo anche due opzioni disponibili: inserirlo nell’eventuale trattativa per Lautaro Martinez, in quel caso la proprietà è stata categorica, se il club spagnolo vuole il giocatore deve mettere sul piatto 90 milioni di euro oltre al cartellino del calciatore cileno, oppure trattare solo l’acquisto del centrocampista.

Questo calciatore sarebbe ben gradito ad Antonio Conte, sia perché lo ha allenato alla Juventus, sia perché lo aveva richiesto vanamente già a gennaio.