Calciomercato Inter, dalla Francia | Cavani sta per firmare!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Edinson Cavani che nei giorni scorsi è stato accostato con forza al club nerazzurro

In vista della prossima stagione l’Inter è alla ricerca di rinforzi anche per il reparto avanzato, considerato che lasceranno sicuramente la Pinetina Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito. Forse anche Lautaro Martinez, per il quale come noto è in continuo pressing il Barcellona: in Spagna dicono ci sia già un accordo tra i blaugrana e l’argentino. Al di là del possibile sostituto del classe ’97, Conte vorrebbe anzitutto un vice Lukaku. Il preferito rimane Giroud, ma il recente rinnovo col Chelsea complica i piani.

Calciomercato, Cavani firma ma non con l’Inter: le ultime dalla Francia

Il 34enne centravanti francese non può arrivare più a parametro zero e i ‘Blues’ non lo daranno via tanto facilmente, a meno che non riescano a prendere un rimpiazzo di pari livello. A Lampard piace Mertens, in scadenza col Napoli e obiettivo della stessa Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio aspetteranno pure qualche ‘occasione’ che proporrà il calciomercato. Una di queste è stata loro offerta (dall’agente o da qualche intermediario) già di recente ed è Edinson Cavani. L’uruguagio, proposto pure alla Juventus, stuzzica la fantasia ma ha un ingaggio altissimo, inoltre proprio oggi in Francia parlano di un suo imminente e un po’ inatteso nuovo accordo col Paris Saint-Germain, col quale è in scadenza al termine dell’annata.

Stando a ‘Lequotidiendufoot.fr’ l’ex bomber Napoli avrebbe accettato l’ultima proposta di Leonardo e dunque sarebbe prossimo alla firma del rinnovo per un altro anno, fino al giugno 2021.

