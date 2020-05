Calciomercato Inter, operazione conclusa | Ecco le cifre

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un affare portato praticamente a termine dalla dirigenza nerazzurra. Svelati tutti i dettagli economici

L’Inter è tra i club europei più attivi sul calciomercato delle giovani promesse. A tal proposito di recente vi abbiamo svelato l’interesse della dirigenza nerazzurra per Josko Gvardiol, difensore croato classe 2002 già facente parte della prima squadra della Dinamo Zagabria. Schierabile pure da terzino, il diciottenne è nel mirino di tanti altri grandi club europei. Per questo motivo il club croato vuole già più di 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, smacco a Conte | Vidal in Serie A ma non all’Inter

Calciomercato Inter, Iliev è nerazzurro: i dettagli

Prendere Gvardiol sarà complicato, nel frattempo l’Inter ha messo le mani su un altro talento: parliamo del trequartista bulgaro Nikola Iliev in forza al Botev. Ai microfoni di ‘Bgderby.com’ l’agente del classe 2004, ovvero Kaloyan Ivanov, ha confermato la chiusura dell’operazione: “Botev e Inter hanno raggiunto un accordo e il trasferimento verrà preso annunciato in via ufficiale“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

I nerazzurri hanno sconfitto una folta concorrenza con una proposta da circa 500mila euro più il 15% sulla futura rivendita.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘sconto’ per Icardi | C’è la contropartita

ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte