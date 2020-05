Van der Sar: “Non ci sarà nessuno sconto del 50% per Van de Beek”

Inter, l’ex portiere e ora dirigente dell’Ajax Edwin Van der Sar ha voluto sia confermare che a fine stagione Van de Beek potrebbe essere ceduto sia che la società olandese non farà sconti

INTER VAN DER SAR SU VAN DE BEEK/ L’amministratore delegato dell’Ajax Edwin Van der Sar, è stato intervistato da ‘Reuters’ per dare tutte le spiegazioni sul mercato del club olandese. Uno dei nomi più richiesti è quello di Donny van de Beek e il dirigente ha confermato che tra le squadre interessate ci sono anche Inter e Juventus, anche se il Real Madrid resta favorito. Queste le sue parole in merito: “Lo scorso anno abbiamo concordato con Onana, Tagliafico e Van de Beek che sarebbero rimasti un altro anno e che li avremmo poi agevolati al momento di fare un ulteriore step nelle loro carriere. Ad oggi non è cambiato nulla”.

Nonostante abbia confermato l’accordo con i giocatori, l’ex portiere ci ha tenuto a sottolineare che i calciatori non verranno svenduti e che non ci saranno sconti, quindi l’unica agevolazione è che il club olandese non si opporrà alla cessione degli stessi, ma al giusto prezzo e infatti in merito ha detto: “Non ci sarà nessuno sconto del 50%, chi è interessato si scordi un ribasso del genere. Al termine della scorsa stagione si diceva che avremmo perso 7/8 giocatori, ma alla fine abbiamo perso solo due elementi chiave”.