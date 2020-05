Inter, messaggio a Conte: “So quanto valgo e dimostrerò il mio valore”

Le ultime news Inter registrano le parole di un calciatore rivolte a Conte e Marotta. Un messaggio che può avere ripercussioni sul calciomercato.

“Quando mi verrà data la prima possibilità, ne approfitterò e non deluderò nessuno”. Parole forti i cui destinatari sono l’amministratore delegato Beppe Marotta in primis ed il tecnico Antonio Conte a stretto giro di posta. A pronunciarle è Ionut Radu, portiere rumeno cresciuto nelle giovanili dell’Inter, attualmente in prestito al Parma dopo aver giocato la prima parte di stagione al Genoa. Qualora i nerazzurri non volessero ricorrere al mercato per prendere un nuovo vice Handanovic tra i pali, avrebbero già lo soluzione in casa: “Ho ancora un contratto fino al 2024 con l’Inter: non posso dire dove giocherò il prossimo anno, ma sarei orgoglioso di vestire quella maglia – ha detto Radu a ‘Digi Sport’ – Sono consapevole del mio valore e questo mi rassicura. A nessuno piace essere estromesso dall’undici titolare, ma il fatto di non aver giocato ultimamente mi ha motivato: gli ostacoli non devono abbatterti ma rinforzarti e farti crescere”.

