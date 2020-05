Calciomercato Inter, clamoroso | Cancelo verso il ritorno

Le ultime di calciomercato Inter parlano apertamente di un ritorno in nerazzurro di Joao Cancelo nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez

Joao Cancelo verso il ritorno all’Inter. Anzi, il ‘Corriere dello Sport’ di questa mattina va sparato dando per certo il riapprodo in nerazzurro del terzino portoghese. Come? Nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez col Barcellona. Stando al quotidiano romano, il club blaugrana sta chiudendo col Manchester City lo scambio tra Semedo e appunto Cancelo, con l’intento poi di inserire il 25enne di Barreiro nell’affare per il ‘Toro’ di Bahia Bianca. Il tutto, ovviamente, dopo aver avuto l’ok di Beppe Marotta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Anche in Spagna danno Lautaro a un passo dal Barça, con l’Inter che starebbe per dire sì a una proposta da 60 milioni più Vidal e un terzino: il sopracitato Semedo o Emerson Royal, che in Brasile considerano l’erede di Maicon. Di tutt’altro avviso, invece, ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo la quale l’Inter ha appena detto no a una proposta da 80 milioni di euro. Suning non demorde, per il suo numero 10 ne servono almeno 90.

