Calciomercato Inter, Vecino per il ‘dispetto’ alla Roma | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Matias Vecino e la sua possibile cessione in Premier League per arrivare a un difensore

Matias Vecino è tra i calciatori destinati a lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. L’uruguagio è già stato a un passo dall’addio nella scorsa sessione di gennaio, complici i forti dissidi con Antonio Conte. Vanta diversi estimatori tra Italia, vedi il Napoli, Spagna e soprattutto Inghilterra. Il club targato Suning conta di cederlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, idea scambio con Vecino: ‘vendetta’ su Petrachi

Uno dei club della Premier sulle tracce dell’ex Fiorentina sarebbe il Manchester United, col quale la dirigenza interista ha instaurato un ottimo rapporto negli ultimi mesi come dimostrano gli affari Lukaku, Sanchez e Young. Ai ‘Red Devils’ Marotta e la sua squadra calciomercato potrebbe proporre uno scambio alla pari con Chris Smalling, centrale inglese che tanto bene ha fatto alla Roma fino allo stop causa emergenza coronavirus. Ad oggi è complicata la sua permanenza in giallorosso, di conseguenza probabile il suo ritorno a Manchester una volta terminata la stagione e quindi scaduto il prestito. Il classe ’89 non sembra rientrare nei piani futuri di Solskjaer, tanto è vero che intermediari lo stanno già offrendo a diversi club.

L’Inter potrebbe essere uno di questi e all’Inter potrebbe essere il suo futuro, magari proprio attraverso uno scambio – alla pari – con Vecino. Mettendo le mani su Smalling, l’Ad si ‘vendicherebbe’ anche del collega giallorosso Petrachi, col quale ha avuto forti attriti nelle scorse due sessioni di mercato.

