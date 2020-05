Calciomercato Inter, Godin in uscita | Tentativo con la Juve

Godin è destinato a lasciare l’Inter già nel prossimo calciomercato. Il club nerazzurro potrebbe provare a scambiarlo con un giocatore della Juventus

Godin non ha convinto nella difesa a tre e per questo Conte ha già dato il via libera alla sua cessione nella prossima finestra di calciomercato. Trovare una sistemazione all’uruguagio preso a parametro zero non sarà però semplice considerata l’età e l’ingaggio da circa 6 milioni di euro bonus compresi. Si parla di un suo possibile ritorno in Spagna, proprio all’Atletico Madrid oppure al Valencia in sostituzione di Garay. Non impossibile l’approdo in Premier, per esempio al Manchester United che è un suo vecchio estimatore così come in Francia al PSG dato che è caccia di rinforzi per il reparto arretrato.

Calciomercato Inter, Godin alla Juve: idea scambio alla pari

E se Godin restasse in Italia? Occhio infatti al possibile tentativo da parte dell’Inter di scambiare il classe ’86 di Rosario con un calciatore della Juventus, nella fattispecie con Blaise Matuidi. Il francese in scadenza nel giugno 2021 e rappresentato da Mino Raiola aggiungerebbe sostanza e dinamismo alla mediana interista, sicuramente è un elemento gradito a Conte oltre che a Marotta: fu infatti l’attuale Ad nerazzurro a portarlo a Torino nell’estate 2017. Dall’altra parte l’ex ‘Colchoneros’ è stato per anni nel mirino dei bianconeri, dunque l’operazione sarebbe tutt’altro che impossibile qualora l’Inter dovesse davvero prenderla in considerazione. La dirigenza di viale della Liberazione potrebbe proporre uno scambio alla pari, visto che i due sono quasi coetanei.

