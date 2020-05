Calciomercato, Tonali o Chiesa | Ecco la scelta dell’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Sandro Tonali e Federico Chiesa due dei migliori talenti del calcio italiano ed entrambi nel mirino dei nerazzurri

Uno dei più importanti obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione è quello di ‘italianizzare’ ancor di più la rosa di Conte. Beppe Marotta vorrebbe portare a Milano quantomeno uno dei migliori talenti del calcio italiano, dell’intera Serie A. Sandro Tonali o Federico Chiesa? Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, la scelta della dirigenza nerazzurra è ricaduta sul centrocampista del Brescia, poiché meno costoso del classe ’97 in forza alla Fiorentina e per caratteristiche più funzionale al gioco di Antonio Conte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, da Bozzo a Esposito: le ‘carte’ di Marotta per Tonali

Sempre secondo l’emittente satellitare, nella corsa al classe 2000 delle ‘Rondinelle’ l’Inter è in vantaggio sulla Juventus. L’Ad interista può fare affidamento sull’eccellente rapporto che ha col suo agente Beppe Bozzo per sconfiggere la concorrenza che, oltre ai bianconeri, comprende diversi top club europei. Cellino vuole sui 50 milioni di euro per il 20enne di Lecco, cifra che la dirigenza di viale della Liberazione proverà senz’altro ad abbassare attraverso l’inserimento di una o più contropartite tecniche. In tal senso occhio a Esposito, che ha un passato nelle giovanili bresciane. In caso di cessione, tuttavia, l’Inter manterrebbe in qualche modo il ‘controllo’ sul cartellino del classe 2002.

