Tutto su Castagne: servono 20 milioni

L’Inter non demorde e continua a monitorare attentamente il mercato. Stando alle ultimissime riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, per le fasce non si molla la pista che porta a Castagne. Il tornante è in scadenza a giugno 2022 e percepisce un ingaggio di circa 550mila euro netti all’anno più bonus. Su di lui ci sono numerose squadre italiane ed estere, con l’Inter che pensa seriamente di prenderlo per sopperire alle lacune sulla sinistra.

