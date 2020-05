Calciomercato Inter, l’ex Milan per Conte | I dettagli del possibile affare

Inter a caccia di rinforzi per il centrocampo viste le sicure partenze di Vecino, Gagliardini e Borja Valero. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza

I prossimi saranno anche gli ultimi mesi all’Inter di ben tre centrocampisti: Matias Vecino, Roberto Gagliardini e Borja Valero. A quest’ultimo non verrà rinnovato il contratto in scadenza, mentre per gli altri due la dirigenza sta cercando una nuova sistemazione: entrambi potrebbero finire in qualche scambio, per l’ex atalantino si parla con insistenza di una passaggio al Torino in cambio di Armando Izzo. Il difensore granata è molto stimato da Antonio Conte poiché è uno specialista della difesa a tre.

Calciomercato Inter, Bakayoko per Conte: i dettagli

A parte Vidal, che il tecnico interista vuole a tutti i costi, per rinforzare la mediana i dirigenti nerazzurri valuteranno anche qualche cosiddetta ‘opportunità’ che offrirà il calciomercato. Una di queste potrebbe essere rappresentata dall’ex Milan Tiemoue Bakayoko, di proprietà del Chelsea ma quest’anno al Monaco in prestito con opzione d’acquisto. Opzione che difficilmente sarà esercitata, visto che è stata fissata a ben 43-45 milioni. Insomma il francese, che Conte conosce bene per averlo avuto nel suo secondo e ultimo anno sulla panchina dei ‘Blues’, è destinato al ritorno a Londra anche se solo di passaggio dato che non rientra nei piani futuri di Lampard. Il club di Suning potrebbe provarci con una proposta di prestito oneroso da 5 milioni più diritto di riscatto sui 25. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Dal carattere particolare e quanto dicono nel mirino del Paris Saint-Germain, Bakayoko aggiungerebbe fisicità al centrocampo.

