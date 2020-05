Milito: “Da Roma a Siena… L’emozione continua…”

Inter, l’ex attaccante Diego Milito ha postato sul suo profilo il video dei suoi gol che hanno regalato prima la coppa Italia e poi lo Scudetto alla squadra di José Mourinho

INTER MILITO RICORDI/ E’ stato il protagonista assoluto del ‘Triplete’ dell‘Inter nel 2010 e grazie ai suoi compagni di squadra il finalizzatore delle reti decisive che hanno regalato alla compagine di José Mourinho prima la coppa Italia contro la Roma, poi lo scudetto con la rete decisiva a Siena e infine la doppietta nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. L’ex attaccante Diego Milito, ha voluto postare sul suo profilo il video dei suoi gol che hanno regalato i due trofei nazionali alla sua ex squadra. L’ex giocatore ha anche correlato le immagini con queste parole: “Da Roma a Siena… L’emozione continua…”. Naturalmente in attesa dell’apoteosi finale con la doppietta contro il Bayern Monaco. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

In quella indimenticabile stagione, l’ex attaccante disputò con i colori del cielo e della notte 52 partite segnando 30 gol: 22 in campionato, 2 in Coppa Italia e 6 in Champions League.