Il Paris Saint-Germain ha tempo fino a domenica 31 maggio per riscattare il cartellino di Mauro Icardi. Le ultime indiscrezioni danno il club transalpino in discussione con l’Inter per ottenere uno sconto sulla cifra prefissata nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo: 70 milioni di euro. Il club nerazzurro sarebbe però irremovibile, anche se la prospettiva di liberarsi una volta per tutto dell’ingombrante centravanti argentino potrebbe alla fine spingere Marotta & Co. ad accettare una riduzione del prezzo.

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Icardi: le ultime di InterLive

In caso di mancato riscatto da parte del PSG, la dirigenza sarebbe infatti costretta a cercargli un’altra sistemazione considerato impossibile il suo rientro nei piani di Antonio Conte. Nello specifico a sedersi a trattare con la Juventus, che per l’ex capitano sembra rappresenti l’unica soluzione valida qualora non dovesse proseguire l’avventura parigina. In realtà c’è un altro grande club straniero che potrebbe fare un tentativo per il cartellino del bomber di Rosario se i transalpini non lo acquistassero a titolo definitivo: il Chelsea. I londinesi allenati da Lampard sono anch’essi alla ricerca di un nuovo numero 9 e Interlive.it ha riscontrato delle conferme sul loro interesse per il classe ’93. Va detto, però, che difficilmente Icardi accetterebbe di traslocare a Londra, seppur nel mercato (specie in quello post coronavirus) non si possono mai avere e dare certezze assolute.

