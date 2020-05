Calciomercato, sprint Inter | Nuovo affare ‘alla Barella’

Marotta punta a mettere le mani sul grande talento della Serie A. L’ad dell’Inter deve sconfiggere la concorrenza di Juventus e Barcellona

L’estate scorsa e dopo una lunga trattativa più volte sul punto di saltare, l’Inter è riuscita ad accaparrarsi Nicolò Barella. I nerazzurri hanno giocato d’anticipo trovando prima un accordo totale col ragazzo, desideroso di unirsi solo ed esclusivamente alla squadra di Antonio Conte e poi con il Cagliari del presidente Giulini sulla base di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto. Il tutto per complessivi 37 milioni di euro, più bonus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Tonali come Barella: i dettagli

Marotta vuole ora ripetere l’affare Barella per Sandro Tonali. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea dell’amministratore delegato interista è quella di impostare col Brescia un’operazione appunto di prestito con obbligo di acquisto per complessivi 35 milioni di euro più bonus. Da superare le resistenze di Cellino, che per il suo ‘gioiello’ vuole 45-50 milioni e soprattutto la concorrenza di Barcellona e Juventus. Il ragazzo di Lodi, tuttavia, sembra preferire il progetto di Antonio Conte a quello blaugrana e di Sarri. Staremo a vedere.

