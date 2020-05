Lippi: “Il pubblico tornerà sugli spalti, nel frattempo giochiamo le partite”

Inter, l’allenatore Marcello Lippi è stato intervistato da ‘Tuttosport’ per dare il suo parere sulla situazione del campionato italiano e sulla sua ripartenza. Inoltre ha esternato la sua felicità per il ritorno in auge dei giocatori italiani nel mercato

INTER LIPPI INTERVISTA/ Purtroppo all’Inter non riuscì a ottenere grandi risultati e venne pure esonerato all’inizio della seconda stagione, in compenso la notte del 9 luglio 2006 fece felici tutti gli italiani. L’allenatore Marcello Lippi è stato intervistato da Tuttosport, per avere un parere sul campionato italiano. Queste le sue prime dichiarazioni: “Speriamo non si inventino nulla adesso. Sono stati provocati già abbastanza danni, ora basta, è il momento di ricominciare a giocare, finire i campionati, tornare a far circolare anche questo pezzo di Italia, che oltretutto ha risvolti economici rilevanti”. Poi ha aggiunto: “Grande attenzione alla psicologia dei giocatori, perché bisogna riattivare l’agonismo e la capacità di focalizzarsi sull’obiettivo. E grande attenzione all’aspetto atletico perché, con tutta la buona volontà che un giocatore può metterci, gli esercizi a casa non possono essere considerati troppo allenanti. Chi ha un gioco, inteso come una solida organizzazione tattica, fa certamente meno fatica di chi pratica un calcio improntato a una maggiore fisicità e aggressività, ma magari leggermente più estemporaneo”.CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Gli hanno fatto notare che hanno aggiunto la nuova regola delle cinque sostituzioni e lui ha spiegato: “Nell’emergenza mi sembra una soluzione ottima, anche perché qualche infortunio in più ci sarà, un po’ come durante i mesi di preparazione. Finito questo periodo non so se terrei i cinque cambi, mi sembrano troppi e si corre il rischio che chi si può permettere intere rose di campioni possa esserne ulteriormente avvantaggiato”. Purtroppo gli stadi resteranno desolatamente vuoti e il tecnico ha detto: “Ma è l’unico modo per ricominciare quindi andiamo avanti senza lamentarci troppo. Il pubblico tornerà sugli spalti, nel frattempo giochiamo le partite”.

Con il campionato fermo da marzo, le voci di mercato sono all’ordine del giorno e i calciatori italiani sono tornati in auge e Lippi l’ha interpretato come un sintomo positivo e ha dichiarato: “Un segnale bellissimo se Juventus, Inter e le grandi si contendono Chiesa, Tonali, Castrovilli, Zaniolo, Pellegrini... E’ importante e significativo. Innesca un meccanismo virtuoso e speriamo che possa spostare anche quella percentuale”.