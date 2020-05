Calciomercato Inter, Psg compra Icardi | Le cifre dell’affare

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Mauro Icardi e il riscatto da parte del Psg del suo cartellino

Mauro Icardi sta per diventare un giocatore del Paris Saint-Germain a tutti gli effetti. Lo sostiene ‘ESPN’, secondo cui il club francese presieduto da Al-Khelaifi è vicino a trovare un accordo definitivo con l’Inter per il riscatto – l’opzione scade domenica 31 maggio – del cartellino del centravanti di Rosario. Accordo tra i 55 e i 60 milioni di euro, bonus inclusi, quindi circa 10-15 milioni in meno rispetto ai 70 pattuiti l’estate scorsa. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Per il classe ’93 è invece pronto un contratto di quattro stagioni da ben 10 milioni netti l’anno. .

Icardi ‘libera’ Cavani. Sempre per la medesima fonte, il Psg vuole comprarsi l’ex capitano dell’Inter perché deciso a dire addio all’uruguagio, il quale sarà quindi libero di accasarsi altrove a costo zero considerato che è in scadenza di contratto. Proprio i nerazzurri sono molto forti su di lui, si dice sia pronto perlomeno un biennale da 8-10 milioni di euro a stagione. Da battere però una concorrenza molto agguerrita che comprende in primis l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, poi Boca Juniors, Newcastle e Inter Miami.

