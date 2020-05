Calciomercato, Inter a un passo | Il tecnico conferma

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul talento greco Vagiannidis dato ormai a un passo dal club nerazzurro

Sembra davvero a un passo dall’Inter Georgios Vagiannidis, terzino greco di soli 18 anni esploso quest’anno nel Panathinaikos. Operazione a costo zero visto che è in scadenza con la società di Atene, per lui pronto un contratto quinquennale. I nerazzurri potrebbero poi girarlo in prestito a qualche club di Serie A ‘amico’, in tal senso si parla del Verona. La partenza di Vagiannidis è stata confermata anche dallo stesso tecnico del Panathinaikos, George Donis: “Sappiamo che non sarà con noi nella prossima stagione”.

