Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Marotta e il suo possibile nuovo tentativo per uno dei big della Juventus

La notizia ‘bomba’ arriva dalla Francia. Stando a ‘L’Equipe du Soir’ l’Inter ha raggiunto un doppio accordo per Icardi: uno con il Paris Saint-Germain e l’altro a dir poco clamoroso quanto imprevisto con la Juventus. Tutti e due sulla base di 60 milioni di euro. Il bomber argentino preferirebbe far ritorno in Italia e quindi trasferirsi nel club bianconero, che avrebbe pronto per lui un mega contratto da ben 12 milioni a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan e il clamoroso ritorno: le ultime

Calciomercato Inter, da Icardi a Dybala: Marotta ‘sfida’ la Juventus

Se la Juve è andata all’assalto dell’Inter, la stessa Inter potrebbe fare altrettanto provando a prendere uno dei big della formazione allenata da Sarri. Chi? Il ‘sogno’ di Marotta, confermata stamane il ‘Corriere della Sera’, è sempre Paulo Dybala. Per la società presieduta da Andrea Agnelli, il numero 10 è argentino è incedibile ma non troppo. Nel senso che di fronte a una proposta importante – dicono da 90 milioni, però probabilmente anche meno – si siederebbe al tavolo per trattare la vendita dell’ex Palermo. Non è escluso che l’Ad interista possa presentare una proposta da 20 milioni circa più il cartellino di ‘Maurito’, che invece ‘La Gazzetta dello Sport’ dà diretto esclusivamente al PSG.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, erede Lautaro | ‘Occasione’ in prestito

Calciomercato Inter, niente scambio | La ‘colpa’ è di Conte