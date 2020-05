Inter, prima tegola per Conte | Ko un centrocampista

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’infortunio di un giocatore nerazzurro. Ieri ha saltato l’allenamento e nelle prossime ore verranno monitorate le sue condizioni

L’Inter ha ricominciato gli allenamenti di gruppo da circa una settimana, in vista ovviamente della ripartenza della Serie A. A tal proposito oggi è una giornata chiave, dato che è previsto un summit tra il Ministro dello Sport Spadafora e tutte le principali componenti del calcio italiano dal quale uscirà verosimilmente la data ufficiale della ripresa del campionato. La squadra di Conte potrebbe essere la prima a scendere in campo post stop causa emergenza coronavirus sfidando la Sampdoria nel recupero della 25esima giornata.

Inter, infortunio per Vecino: i dettagli

Nel frattempo in casa nerazzurra c’è da registrare il primo infortunio dopo appunto il via agli allenamenti collettivi. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il calciatore interista finito ko è Matias Vecino. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Nella mattinata di ieri il centrocampista uruguagio ha saltato la seduta a causa di un problema al ginocchio che lo limita fortemente nei movimenti. Le condizioni del classe ’91, uno di quelli che potrebbe andar via nella prossima sessione di calciomercato, verranno attenzionate nelle prossime ore per scoprire la reale entità del guaio fisico.

