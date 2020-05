Serie A, recupero Inter-Sampdoria | Fissata la data

Le ultime news sulla Serie A mettono in evidenza le date dei recuperi della 25esima giornata di campionato. Tra i match figura Inter-Sampdoria

Ormai manca solo l’ufficialità, ma a meno di colpi di scena la Serie A ripartirà coi recuperi della 25esima giornata di campionato. Con le gare insomma che non si disputarono a caua dello scoppio dell’emergenza coronavirus. Tra i match in programma figura Inter-Sampdoria, che si disputerà domenica 20 giugno. A riaprire le danze sarà invece la sfida tra Atalanta e Sassuolo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Ecco il calendario completo:

Atalanta-Sassuolo (19 giugno)

Inter-Sampdoria (20 giugno)

Verona-Cagliari (20 giugno)

Torino-Parma (20 giugno)

