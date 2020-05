Calciomercato Inter, è fatta per il rinnovo | Tutti i dettagli

Anche in casa Inter è tempo di rinnovi contrattuali. Uno è già dato per fatto: c’è l’accordo e forse la firma con il giocatore che resterà in nerazzurro almeno un altro anno

Almeno per un’altra stagione il portiere titolare della squadra di Conte sarà ancora Samir Handanovic. Il club nerazzurro è però alla ricerca del miglior erede possibile del quasi 36enne sloveno, capitano dallo scorso febbraio dopo la degradazione di Mauro Icardi. Pastorello spinge per il suo assistito Meret, disposto a lasciare il Napoli, ma la dirigenza di viale della Liberazione tiene in considerazione pure altri nomi quali Onana dell’Ajax, Musso dell’Udinese e Radu che è già di sua proprietà. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Proprio il giovane rumeno, a gennaio trasferitosi in prestito al Parma dopo che al Genoa era stato scalzato da Perin, sarebbe il favorito assoluto a diventare perlomeno il nuovo vice di Handanovic a partire del prossimo anno. Il classe ’97 scalzerebbe Padelli, il quale non ha per nulla convinto quando è stato chiamato a rimpiazzare il numero uno nerazzurro. L’ex Torino, come scrive stamane ‘Tuttosport’ confermando quanto detto da Interlive.it lo scorso 17 febbraio, resterà come terzo tanto che ha già trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza. A farne le spese sarà Berni, che dirà addio dopo sei stagioni e senza aver mai disputato una partita a difesa della porta interista.

