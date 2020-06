Marotta: ”Algoritmo? Non prenderemo in considerazione altre ipotesi”

Marotta esprime il proprio malcontento nei confronti di alcune possibili soluzioni alternative alla chiusura del campionato: ”Algoritmo? Non prenderemo in considerazione altre ipotesi”

Si discute ancora sulla ripresa della Serie A. Se nei giorni scorsi si è arrivati ad un accordo di massima, risultano ancora delle perplessità su come agire nel caso in cui il campionato dovesse fermarsi nuovamente. Il presidente Gravina, tra le altre soluzioni, ha proposto un algoritmo che non è particolarmente piaciuto alle società, in particolare all’Inter che non ha nascosto il proprio malcontento. Queste le parole di Marotta a la ‘Gazzetta’: ”Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione che non prevede la conclusione del campionato sul campo o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato non si possono giocare nemmeno i playoff e i playout, mentre l’algoritmo non può determinare le variabili che accadono in ogni partita giocata; a quel punto, preferiremmo prendere atto della classifica fino a quel punto” ha detto.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro