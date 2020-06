Il destino di Lautaro Martinez condizionerà inevitabilmente le prossime mosse dell’Inter che è a caccia di un possibile sostituto. Idea dall’Inghilterra con uno scambio

Fari puntati tutti sempre su di lui: Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino è il centro di gravità del mercato nerazzurro. Il Barcellona spinge forte e non molla la presa nonostante le resistenze del club milanese che però per forza di cose deve lavorare su un possibile sostituto in modo tale da non farsi trovare impreparato qualora i catalani dovessero lanciare l’offensiva decisiva. Marotta e soci sono infatti da tempo a caccia di un nuovo attaccante che possa andare ad integrarsi al meglio negli schemi di Conte. I nomi non mancano, così come le difficoltà per i vari Werner, molto costoso e cercato anche dal Liverpool, Aubameyang e Cavani. Per questo motivo potrebbe arrivare ancora dalla Premier la giusta chance per il futuro. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Vecino chiave per Lacazette: la strategia

Nonostante la pista Aubameyang resti tra le più complicate, l’Inter continua a guardare in casa Arsenal dove potrebbe invece essere più agevole la strada per arrivare a Lacazette. Le quotazioni del bomber francese sono in crescita e potrebbe dire addio ai ‘Gunners’ che i nerazzurri vorrebbe provare a convincere inserendo Matias Vecino nell’affare.

L’Inter infatti potrebbe offrire il centrocampista uruguaiano più 23 milioni di euro per una valutazione complessiva di 43 milioni. Dal canto suo il club londinese potrebbe però chiederne una cinquantina cash, complicando le cose. Ulteriore problema sarebbe poi l’alto ingaggio percepito da Lacazette che come sottolineato da ‘L’Equipe’ non avrebbe nella Serie A una destinazione troppo gradita.

