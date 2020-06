Svolta Nainggolan: ‘sbugiardato’ Ausilio, chiesta la cessione

Svolta Nainggolan: ‘sbugiardato’ Ausilio, il belga ha chiesto la cessione

Svolta Nainggolan: ‘sbugiardato’ Ausilio!

Contrariamente a quanto ha affermato Ausilio negli ultimi giorni, per Nainggolan resterebbe ancora viva l’opzione Roma. Secondo il ‘Tempo’, il centrocampista belga ha chiesto alla società di rispedirlo in giallorosso per il prossimo campionato. Dopo l’ottima stagione nel Cagliari, il belga sembra destinato a tornare a Milano ma soltanto di passaggio. Nonostante Conte voglia parlarci, il belga sembra orientato a ritornare nella capitale per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, cifra per la quale l’Inter non intende cedere per non creare una minusvalenza a bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro