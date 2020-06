Zanetti: secondo un sondaggio è lo straniero nerazzurro più grande

Inter, il vice presidente Javier Zanetti secondo un sondaggio della Gazzetta dello Sport è lo straniero più grande della storia della squadra meneghina. Ha superato Ronaldo nella finale mentre il brasiliano è stato preferito addirittura a Diego Milito nella semifinale

INTER SONDAGGIO GAZZETTA/ La Gazzetta dello Sport ha voluto fare un sondaggio, teoricamente tra i tifosi nerazzurri, per stabilire quale fosse lo straniero più grande della storia dell’Inter. La vittoria finale è stata appannaggio del vice presidente della squadra meneghina Javier Zanetti, che ha battuto in finale il ‘Fenomeno’ Ronaldo. L’ex giocatore e ora dirigente è riuscito a sconfiggere negli ottavi Zlatan Ibrahimovic con addirittura il 90% di preferenze, poi nei quarti Esteban Cambiasso addirittura con il 91,1% e in semifinale l’ex centrocampista della Grande Inter Luis Suarez con solo, si fa per dire, il 74,3%. La finalissima è stata leggermente più equilibrata e l’ex capitano, ha vinto con il 63,4%. Viceversa Ronaldo ha dovuto superare negli ottavi Yuri Djorkaeff, quindi nei quarti Maicon e in semifinale Diego Milito, per poi perdere con grandissimo onore contro il giocatore probabilmente più amato dai tifosi nerazzurri.

