Calciomercato, zero chance per l’Inter | L’annuncio del bomber

Zero possibilità per l’Inter di ridare vita all’affare Giroud. Settimane fa si era detto che, nonostante il rinnovo col Chelsea (che ha esercitato l’opzione) fino al giugno 2021, il club nerazzurro potesse ancora nutrire speranze di mettere le mani sul cartellino del bomber francese. Per Conte, ricordiamolo, il classe ’86 di Chambery sarebbe l’ideale vice Lukaku… Ma al sito ufficiale dei ‘Blues’, Giroud ha dissipato ogni dubbio ribadendo che il suo futuro sarà a Londra: “Ho accettato immediatamente il rinnovo perché mi piace stare qui. Voglio continuare a vincere trofei e voglio continuare a dimostrare a mister Lampard che può contare su di me. Con la situazione di blocco a causa del coronavirus, non mi eccitava l’idea di trasferirmi all’estero e sradicare la mia famiglia – ha sottolineato – Penso molto alla nostra qualità della vita e qui è ottima”.

Calciomercato Inter, bye bye Giroud: “Lampard ha mantenuto la parola”

Giroud è poi tornato sul suo mancato addio al Chelsea nel calciomercato di gennaio, con l’Inter che per settimane è sembrata davvero vicinissima ad acquistarlo: “Sarei dovuto partire perché non stavo giocando molto e avevo bisogno di più tempo in campo per essere poi convocato dalla Francia per Euro 2020. Ho quasi lasciato il club, ma penso davvero che Dio abbia voluto che restassi a Londra. Il direttore mi disse che non poteva lasciarmi andare perché non aveva nessuno che potesse sostituirmi. Lampard mi ha parlato in privato dicendo che mi avrebbe dato più occasioni. In seguito ha mantenuto la sua parola, era importante dimostrargli che poteva contare su di me quando sarei stato chiamato in causa. Sono stato poi bravo a cogliere le opportunità che mi ha concesso”.

