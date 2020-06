Calciomercato, addio all’Inter | “Ma vuole restare in Italia”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Borja Valero il cui contratto con il club nerazzurro scade alla fine di questo mese di giugno

Uno dei ‘casi’ spinosi legati alla ripartenza della stagione post coronavirus riguarda i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno oltre che naturalmente quelli in prestito. Considerata che la stagione andrà oltre questo mese, ecco che molte società sono costrette agli straordinari per cercare di trovare un accordo coi diretti interessati in merito al prolungamento contrattuale fino perlomeno alla conclusione dell’annata. Tra queste ci sarebbe in teoria anche l’Inter, seppur in rosa – considerata esclusivamente la prima squadra – soltanto tre elementi sono in scadenza: i portieri Padelli e Berni, e il centrocampista spagnolo Borja Valero. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku

Calciomercato Inter, agente Borja Valero: “Non ha mai pensato di tornare in Spagna. Sul rinnovo…”

Solo Padelli dovrebbe rinnovare per un’altra stagione, mentre agli altri due potrebbe venir proposto appunto solo un mini prolungamento di un paio di mesi. Berni, che ha 37 anni, potrebbe appendere i guantoni al chiodo o chiudere in Serie B, il 35enne Borja Valero intende invece continuare a giocare ad alti livelli e, a sorpresa, ancora in Italia come ha dichiarato oggi il suo agente Alejandro Camano ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “A Milano ha trovato la sua nuova casa, così come a Firenze dove è stato benissimo – le sue parole – Borja vuole chiudere la sua carriera in Italia, infatti non ha mai pensato di tornare in Spagna”. In conclusione Camano lascia le porte aperte al rinnovo: “Vedremo se rinnoverà”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vecino verso la Spagna | Le ultime

Calciomercato, affare concluso | Ha firmato con l’Inter