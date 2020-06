Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku

Antonio Conte vuole ancora un’alternativa a Romelu Lukaku. Sfumato Giroud, l’Inter potrebbe andare all’assalto di un giovane bomber argentino

E’ dall’estate scorsa che Antonio Conte vuole e chiede un vice Lukaku. Il preferito del tecnico è, anzi era Olivier Giroud il quale l’altro ieri ha detto chiaramente che non si muoverà dal Chelsea. Come noto i ‘Blues’ hanno esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto – originariamente in scadenza a giugno – fino al 2021. Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno quindi guardare altrove per il ruolo di alternativa al bomber belga. In tal senso non è escluso che alla fine possano optare per l’acquisto di un giovane di grandi prospettive e non italiano, nello specifico su un argentino.

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Gaich per meno della clausola

Non è certo un mistero, il centravanti ‘albiceleste’ attualmente nel mirino dell’Inter si chiama Adolfo Gaich. Parliamo di uno spilungone di un metro e novanta centimetri, bravo ovviamente nel gioco aereo e con un ottimo fiuto del gol. Il classe ’99 nativo di Cordoba ha già esordito in Nazionale maggiore e piace a molte altre società europee, ma ‘grazie’ (e non solo) a Javier Zanetti – come è successo con Lautaro Martinez – il club nerazzurro potrebbe avere una corsia preferenziale. Gaich ha una clausola di 15 milioni di dollari, circa 13 milioni di euro, tuttavia stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it il presidente del San Lorenzo Marcelo Tinelli si ‘accontenterebbe’ anche di 10 milioni dato che il contratto del 21enne è in scadenza fra un anno.

Autore di 5 gol in 12 partite nell’ultima stagione, al momento Gaich non ha passaporto comunitario e dunque in caso di acquisto il suo nome andrebbe ad occupare uno degli slot riservati agli extra-UE. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

