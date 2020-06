Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Marotta ne perde due!

Accostati spesso e volentieri all’Inter, i destini di Milinkovic-Savic e Arturo Vidal potrebbero intrecciarsi con annessa doppia beffa per i nerazzurri

Tra i reparti maggiormente in fermento in casa Inter c’è sicuramente il centrocampo dove sono stati accostati nei mesi scorsi calciatori come Vidal, Rakitic e soprattutto Milinkovic-Savic. Proprio sul versante Lazio-Barcellona arrivano novità interessanti che riguardano di riflesso anche i nerazzurri di Conte. Stando a quanto evidenziato da ‘Don Balon’ i catalani infatti farebbero sul serio per il 25enne centrocampista serbo, che è oggetto del desiderio dei grandi club europei. Il Barça nello specifico avrebbe individuato il biancoceleste come il profilo giusto per rinforzare la mediana dal punto di vista fisico, dove il solo Busquets non può di certo bastare. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Non solo Barcellona: anche il Real Madrid tenta Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, il Barcellona ci prova per Milinkovic-Savic: pronte le contropartite

L’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio non sarà comunque semplice viste le alte richieste del patron Lotito. Per questo motivo secondo quanto evidenziato dalla testata iberica, i blaugrana pensano di poter abbassare l’esborso economico inserendo delle contropartite tecniche di spessore. I profili più in vista sono quelli dei vari Rakitic, Arturo Vidal, Carles Alena o in alternativa qualche giovane e promettente canterano.

LEGGI ANCHE >>> La Lazio ci prova: assalto a De Paul se parte Milinkovic Savic

Nonostante la Lazio sia ben conscia che qualora il Barcellona bussasse con forza alla porta sarà difficile trattenere il serbo, Lotito continua a chiedere 100 milioni di euro. I catalani comunque possono mettere sul piatto profili interessanti con Vidal, pupillo di Conte, su tutti. Sul fronte del cileno in casa biancoceleste ci sarebbe l’ostacolo legato all’alto ingaggio da circa 8 milioni a stagione. Per questo motivo appare molto improbabile che l’ex Juve, in scadenza 2021, possa davvero finire nella capitale.

LEGGI ANCHE >>> Rakitic ha scelto: addio Barcellona, nuova occasione per l’Inter