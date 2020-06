Calciomercato Inter, maxi affare per Zaniolo | Cash e scambio inedito

Nicolò Zaniolo torna ancora una volta nell’orbita dell’Inter. Marotta pensa ad un nuovo assalto al gioiello della Roma

A volte ritornano. Lo sa bene l’Inter che al termine dell’attuale stagione dovrebbe accogliere nuovamente in nerazzurro Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è reduce da un’ottima annata con la maglia del Cagliari, ma potrebbe anche diventare prontamente merce di scambio per un’affare estremamente allettante che coinvolgerebbe un altro ex. Si tratta di Nicolò Zaniolo che potrebbe lasciare la Roma nella prossima sessione di mercato vista anche la mancata cessione del club allo statunitense Friedkin. Per il classe 1999 si è parlato soprattutto di Juventus ma recentemente, come sottolineato anche da InterLive sarebbe tornato in auge proprio per l’Inter, sua vecchia squadra. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, affare Zaniolo: proposta e controproposta

Il nome di Zaniolo starebbe quindi stuzzicando Beppe Marotta, che secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb’, sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro cash più il cartellino di Radja Nainggolan, che proprio due anni fa fu coinvolto in uno scambio a parti invertite. Una vera e propria ‘provocazione’ che innescherebbe la reazione della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan torna alla Roma con lo scambio

I giallorossi infatti difficilmente accetterebbero un’offerta simile, ed anzi rilancerebbero chiedendo in contropartita Stefano Sensi, centrocampista che i nerazzurri dovrebbero prima riscattare dal Sassuolo. Con l’eventuale inserimento dell’ex regista neroverde il valore dell’affare raggiungerebbe i 55 milioni circa.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Barcellona: anche il Real Madrid tenta Lautaro Martinez