Canovi: “Calciomercato?Tutti dovranno fare molti calcoli, i nerazzurri no”

INTER CANOVI CALCIOMERCATO/ In attesa che tra meno di tre settimane riparta il campionato di serie A, i sogni di calciomercato continuano a rimanere al centro dell’attenzione mediatica, anche se per il momento si tratta solo di ipotesi. Intervistato da TuttoMercatoWeb Radio l’agente Dario Canovi, ha voluto fare il punto della situazione futura del calciomercato, soprattutto dopo la conferma dell’incasso fatto dall’Inter dalla vendita di Mauro Icardi al Psg: 60 milioni di euro circa di plusvalenza considerando anche i bonus.

Queste le sue dichiarazioni: “Con Marotta e Ausilio, non ho dubbi sul fatto che ci divertiremo, sarà interessante vedere come agiranno. A livello contabile partono avanti rispetto alle altre. Tutte dovranno fare molti calcoli, i nerazzurri no”.