Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Spunta un nome low cost

L’Inter è attenta sul calciomercato in previsione della possibile partenza di Lautaro Martinez. Dalla Spagna lanciano la possibilità di un affare col Real Madrid

La presunta nuova offerta che il Barcellona vorrebbe presentare per Lautaro Martinez, 70 milioni di euro più Junior Firpo dagli stessi blaugrana valutato per convenienza ben 41 milioni, saprebbe tanto di presa in giro nei confronti dell’Inter che è pur sempre uno dei club più importanti al mondo. Diciamo questo non perché veniamo pagati dalla società della famiglia Zhang, ma perché è la realtà dei fatti. La verità annessa è che il Barça crede di poter mettere le mani sull’argentino, col quale avrebbe raggiunto un accordo (del resto solo un folle direbbe no a 10-12 milioni di euro a stagione…), dettando cifre e condizioni, pur non essendo nella posizione di poterle dettare visti il problema legato al numero infinito di ‘scarti’ da piazzare e la pesante situazione finanziario-debitoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, irrompe il Real Madrid | Prezzo shock

Calciomercato Inter, nome a sorpresa per il post Lautaro: prezzo abbordabile

Crediamo ed è stato scritto anche da Interlive.it che l’Inter si renderebbe disponibile a uno sconto nel caso dovesse appurare che non esistono margini per il rinnovo e dunque per il proseguimento del rapporto col calciatore. Anche se con sconto non intendiamo regalare l’ex Racing. I 90 milioni più contropartita paventati già dai media mainstream, su indicazioni chiaramente societarie, probabilmente basterebbero davvero a Suning per separarsi dal suo numero 10. Ma chi al suo posto? E’ già sfumato Werner, diretto al Chelsea, sono poi complicate le piste che conducono ai due ‘Gunners’ Aubameyang e Lacazette. Attenzione quindi al giovane brasiliano Cunha dell’Hertha Berlino, magari accompagnato dall’ingaggio di Cavani, oppure a Jovic o a qualche altro nome finora non uscito. E’ uscito giusto oggi, con sorpresa, quello invece di Mariano Diaz, portoricano in uscita dal Real Madrid come il sopracitato Jovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, a zero dal Chelsea | Tutti i dettagli

Rispetto al serbo, però, costa meno della metà, stando a ‘todofichajes.net’ sui 20 milioni di euro. Per caratteristiche potrebbe davvero piacere a Conte. Il ritorno alle ‘Merengues’ del 26enne è stato più di un mezzo disastro dopo che però in Francia, con la maglia del Lione, aveva fatto grandi cose segnando 21 gol. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku