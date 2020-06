Calciomercato Inter | Tonali, Kumbulla e Lautaro situazione aggiornata

Inter, Sky Sport ha voluto aggiornare sulla situazione di mercato di tre calciatori che gravitano intorno all’orbita nerazzurra: Tonali, Kumbulla e Lautaro Martinez. Questo il punto della situazione secondo il canale sportivo satellitare

INTER TONALI, KUMBULLA E MARTINEZ AGGIORNAMENTO/ Il punto sul mercato di Sky Sport di questa giornata si è occupato di tre giocatori che gravitano attorno alla squadra nerazzurra: Sandro Tonali, Marash Kumbulla e Lautaro Martinez. Secondo il canale sportivo satellitare per quanto riguarda il centrocampista, il club meneghino resta nettamente in vantaggio sulla concorrenza. Un po’ come successe per Barella nella scorsa sessione estiva, c’è il gradimento del giocatore ma manca la chiusura della trattativa con il Brescia, che continua a pretendere una buona contro partita tra soldi e giocatori. Per quanto riguarda il difensore albanese, la società nerazzurra ha già avuto parecchi incontri con i dirigenti scaligeri, ma il club veneto preferirebbe avere un pagamento senza contropartite. In ogni caso, come hanno spiegato a Sky, la trattativa è ben avviata e nonostante le ultime notizie, la Juve per ora resta in secondo piano. Concludiamo con Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

L’Inter è stata chiara, vuole il pagamento della clausola, che il Barcellona per ora non si può permettere anche a causa della non più florida situazione economica, inoltre la società milanese prima di poter cedere l’attaccante argentino, deve avere la certezza di poter acquisire un valido sostituto.