Scanziani: “L’Inter non vuole cedere Lautaro, ma è pronta all’eventualità”

Inter, l’ex giocatore Alessandro Scanziani ha voluto dare il suo parere sulla possibile cessione di Lautaro Martinez e anche sulla situazione del campionato italiano e sulla sua ormai prossima ripartenza

INTER SCANZIANI INTERVISTA/ L’ex giocatore Alessandro Scanziani, in nerazzurro dal 1977 al 1979 e vincitore della Coppa Italia nel 1978, ha voluto dare un parere sulla possibile vendita di Lautaro Martinez, sia sulla ripartenza del campionato di serie A prevista tra meno di due settimane. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “L’Inter non vuole cedere Lautaro, ma è pronta all’eventualità di fronte a un’offerta vicina alla clausola. Con quei soldi potrebbero arrivare due attaccanti di qualità”. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Sulla ripresa del campionato italiano ha dichiarato: “Sono curioso di vedere come ricominceranno le partite. Dopo tanto tempo sarà come ripartire subito e non gradualmente. Non è facile affrontare anche le competizioni europee: per molti non si sa nemmeno che succederà oltre il 30 giugno”.