Calciomercato Inter, dalla Francia | “Si può chiudere a fine giugno”

Nelle prossime settimane l’Inter dovrà sciogliere i nodi relativi al futuro di Joao Mario, di rientro dal prestito alla Lokomotiv Mosca. Pronta una nuova avventura

Niente riscatto per Joao Mario, che concluderà la sua esperienza in Russia con la maglia della Lokomotiv Mosca con appena una rete e 4 assist in 15 apparizioni totali. Una stagione non particolarmente esaltante per il centrocampista lusitano che farà momentaneamente ritorno all’Inter per poi stabilire nelle prossime settimane la prossima destinazione. Non è da escludere un ritorno in Francia dove l‘Olympique Marsiglia sarebbe pronto a dare l’assalto a Joao Mario, con il lascia passare dello stesso club nerazzurro. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Joao Mario vuole l’Olympique Marsiglia

Bastien Cordoléani, scout francese particolarmente informato sulle dinamiche di casa OM ha parlato ai microfoni di ‘Marítima Medias’, confermando così proprio i contatti tra la società transalpina e il centrocampista portoghese: “L’interesse del Marsiglia è serio. Ci sono contatti tra il giocatore e l’OM. Il giocatore è interessato. L’Inter, anche se Joao Mario ha ancora due anni di contratto, non conta su di lui e non sarebbe contraria a un prestito a condizione che il club transalpino decida di pagare la maggior parte dello stipendio del giocatore”.

Cordoléani ha quindi concluso: “Credo che l’operazione si possa chiudere a fine giugno, se il Marsiglia riuscirà a trovare un accordo con l’Inter. Dopodiché dovremo ancora prestare attenzione al parere della Commissione di Controllo della Lfp e al Fair Play Finanziario della Uefa”.

