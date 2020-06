Inter, Skriniar allo scoperto: “Conte e la difesa a tre, vi spiego”

Le ultime news Inter si focalizzano sulle dichiarazioni rilasciate dal difensore nerazzurro Skriniar al canale ufficiale della Lega Serie A

“Per dire sì all’Inter non ci ho pensato due volte, mi è subito piaciuta l’idea di giocare per questo club”. Lo ha detto Milan Skriniar al canale ufficiale della Lega Serie A. Il difensore nerazzurro ha poi risposto su mister Conte: “Col suo arrivo sono cambiate molte cose. Siamo passati alla difesa a tre, per me una novità perché io ero abituato a quella quattro. Le novità sono state tante fin dal primo giorno, ma lui ci ha spiegato come fare. Lavoriamo duramente ogni giorno per cercare di migliorare”.

Lo slovacco ha infine elogiato il suo capitano, Samir Handanovic: “E’ il più professionale di tutta la squadra, sia in campo che fuori. Studia gli avversari e questo lo rende senz’altro un grande professionista, oltre ad essere una grande persona e un grande capitano”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare fatto | Giocatore ad Appiano