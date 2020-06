Paganin: “Non farei pazzie per Chiesa, mentre Tonali e Zaniolo devono crescere”

Inter, l’ex difensore Massimo Paganin ha voluto dare il suo parere sui giovani calciatori italiani sui quali la sua ex squadra dovrebbe investire. L’ex calciatore crede che Tonali e Zaniolo siano adatti mentre ‘boccia’ Chiesa

Il dirigente Beppe Marotta ha voluto dare qualche informazione sul mercato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport, in cui ha spiegato la sua strategia di trovare un giusto mix di giocatori esperti e di giovani talenti, magari italiani, per rinforzare la squadra nel prossimo mercato di settembre. Su questa situazione TuttoMercatoweb Radio, ha voluto intervistare l'ex difensore Massimo Paganin, in nerazzurro dal 1993 al 1997, al quale hanno chiesto su quale giovane italiano varrebbe la pena investire.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Chiesa farebbe fatica ad adattarsi allo schema di Conte, lui è un esterno che preferisce accentrarsi, non farei pazzie per lui. Tonali e Zaniolo sono molto importanti nel loro ruolo a livello nazionale, potrebbero farlo anche a livello internazionale. Ma devono crescere“.