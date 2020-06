Belotti se salta Morata: non si molla il bomber granata

In attesa di capire gli sviluppi di Lautaro e Cavani, l’Inter lavora su altri profili per non farsi trovare scoperta. Viste le difficoltà per Morata, i nerazzurri non perdono di vista la pista Belotti, in uscita dal Torino e trattato anche dal Napoli. Cairo non vorrebbe cederlo ma per una cifra vicina ai 40 milioni di euro potrebbe dire si a malincuore. Il bomber del Torino è stimato da Conte e comporrebbe con Lukaku una coppia gol di invidiabile forza fisica.

