Calciomercato Inter, assalto a De Vrij | Offerta al ribasso

De Vrij è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Il difensore olandese è un pallino di Conte, ma un top club ha fatto un’offerta importante.

Tra tre giorni l’Inter tornerà in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. C’è grande curiosità per capire come stanno gli uomini di Antonio Conte ad oltre tre mesi dall’ultima partita ufficiale a causa dello stop per l’emergenza coronavirus. Un periodo caratterizzato dai tanti rumors di calciomercato che hanno coinvolto i gioielli nerazzurri. Tra i pochi che, fino ad oggi, erano stati ‘risparmiati’ c’era Stefan De Vrij. Il 28enne centrale olandese è un punto fermo dello scacchiere interista. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di un top club sull’ex Lazio.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Zidane sulle tracce di De Vrij

Dopo aver corteggiato a lungo Milan Skriniar, la cui valutazione di quasi 80 milioni di euro è stata però giudicata eccessiva, secondo il portale iberico ‘Don Balon’ il Real Madrid avrebbe deciso di virare su De Vrij. Il presidente dei blancos Florentino Perez è alle prese con il rinnovo del contratto di Sergio Ramos, ma vuole comunque rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili graditi al tecnico Zinedine Zidane ci sarebbe proprio il Nazionale Oranje, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro, ribassata rispetto alle valutazione antecedenti al coronavirus.

Una cifra che difficilmente potrebbe bastare a convincere Marotta a cedere il numero 6 nerazzurro. Il gruppo Suning non ha bisogno di cedere i migliori e non ha bisogno di fare cassa.

