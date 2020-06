Calciomercato Inter, avanza Morata | Soldi e contropartita all’Atletico

Per l’eventuale sostituzione di Lautaro Martinez starebbe prendendo corpo la candidatura di Alvaro Morata. Ecco come potrebbe andare in porto l’operazione

E’ davvero Alvaro Morata, secondo ‘Tuttosport’, il prescelto dell’Inter per l’eventuale sostituzione di Lautaro Martinez. Per il quotidiano torinese c’è l’ok di Conte al ricongiungimento con l’attaccante spagnolo, avuto al Chelsea con risultati assai deludenti tant’è che poi è stato ceduto all’Atletico Madrid. Gli spagnoli sono obbligati a riscattarlo il prossimo luglio per circa 55 milioni di euro, ma poi non vorrebbero privarsene considerata la molto probabile partenza di Diego Costa. La prospettiva di un ritorno in Italia affascinerebbe però l’ex Juventus, ‘pallino’ di Beppe Marotta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Fu proprio l’attuale Ad nerazzurro a credere in lui quando era giovanissimo e a portarlo in bianconero, dove il ragazzo si espresse ad alti livelli, livelli non più toccati se non in qualche partita nella sua seconda avventura al Real.

Calciomercato Inter, Vecino nell’operazione Morata: le cifre

Per Morata, qualora i ‘Colchoneros’ aprissero a una sua cessione, servirebbe una proposta da almeno 60-65 milioni di euro. Cifra che, per la medesima fonte, il club targato Suning potrebbe ridurre attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Nello specifico di Matias Vecino, sulla lista cessioni e uno che per caratteristiche potrebbe piacere molto al ‘Cholo’ Simeone. Il centrocampista uruguagio viene valutato 20-25 milioni di euro, sappiamo che sulle sue tracce ci sono altre società della Liga come il Valencia nonché squadre della Premier quali l’Everton di Carlo Ancelotti, il Chelsea e il Manchester United. Il classe ’91 è infine molto stimato pure in Italia, in particolare dal Napoli di Gattuso che sarà il primo avversario post pandemia di Lukaku e compagni.

